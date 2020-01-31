ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинский олигарх купил виллу во Франции. Загляните в самый дорогой дом на планете Земля!

Покупка Ахметовым резиденции бельгийского короля Леопольда II стала темой номер один на страницах мировых газет и сайтов, а также в социальных сетях.

Американское финансовое издание Bloomberg никак не могло пропустить эту новость, ведь именно их журналисты два года назад инспектировали эту виллу, откуда у них есть эксклюзивные снимки. Тогда на сайте был опубликован большой материал с заголовком "Загляните в самый дорогой дом на планете Земля".