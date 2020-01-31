Пт, 31.01.2020
Алексей Солтан - жителям Эстонии: не лезьте в чужое грязное белье, занимайтесь чисткой своего СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинский олигарх купил виллу во Франции. Загляните в самый дорогой дом на планете Земля!

Компания SCM Holdings Limited, которая принадлежит 53-летнему украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, в августе прошлого года купила французский исторический особняк Villa Les Cedres стоимостью €200 000 000.

Именно такую сумму сделки между продавцом Campari group и покупателем SCM называет Financial Times.

Покупка Ахметовым резиденции бельгийского короля Леопольда II стала темой номер один на страницах мировых газет и сайтов, а также в социальных сетях.

Американское финансовое издание Bloomberg никак не могло пропустить эту новость, ведь именно их журналисты два года назад инспектировали эту виллу, откуда у них есть эксклюзивные снимки. Тогда на сайте был опубликован большой материал с заголовком "Загляните в самый дорогой дом на планете Земля".

Находится новая недвижимость господина Ахметова на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра. Это курорт на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного берега (между Ниццей и Княжеством Монако).

НАВЕРХ