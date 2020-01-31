Видео с падающими замертво китайцами, больными коронавирусом, шокировало Сеть

На опубликованных кадрах видно, что больные «отключаются» на улице, в офисах, в очередях в поликлинику и при других обстоятельствах. При этом люди могут ударяться головой о землю и получать травмы.

Доктор биологических наук, российский профессор-вирусолог Александр Чепурнов рассказал журналистам, что смотрел это видео.

«Мгновенная потеря сознания может случиться при ряде болезней, а также при принятии ряда лекарств. Свою роль играет и нагнетаемая истерия, у людей может быть взвинченное состояние, их преследуют страхи», - цитирует специалиста «Московский комсомолец».

По его словам, коронавирус, сопровождается высокой температурой, поэтому «при лихорадке на самом деле может случиться обморок», и в этом нет ничего странного.

Он отметил, что пока не создана вакцина от коронавируса, но можно использовать сыворотку, содержащуюся в плазме крови выздоровевших людей. «У человека развивается клеточный гуморальный иммунный ответ, вырабатываются антитела (иммуноглобулины) к чужеродному антигену. Когда человек выздоравливает, они никуда не деваются, еще достаточное время циркулируют в крови и обеспечивают нейтрализацию антигена», - уверен вирусолог.

Он подчеркнул, что в случае отделения сыворотки у такого человека получается готовый иммуноглобулин, который можно ввести больному или заразившемуся человеку.

«Иммуноглобулин обладает способностью связывать вирус. Можно облегчить состояние больного человека и прекратить развитие инфекции. Особенно, если это будет сделано на самых ранних стадиях болезни», - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о слухах относительно возможной утечки из биолого-химических лабораторий в Ухани, где и началась эпидемия болезни, вирусолог заявил, что подобные домыслы всегда были свойственны обывателям. «Но я не очень себе представляю, как это может случиться в современных лабораториях. Понятно, что такое могло произойти в довоенное время, когда с патогенами работали на столах. Но сейчас, на мой взгляд, это исключено», - подчеркнул он.