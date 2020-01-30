«Лежит бездыханная»: знакомый раскрыл подробности о здоровье Заворотнюк

Родственники актрисы с начала года не дали ни одного комментария о состоянии здоровья артистки. Хранят молчание и ее пиарщики. Меж тем, музыкальный критик Сергей Соседов немного приоткрыл завесу тайны.

«Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда», - рассказал Сергей Соседов.

Музыкальный критик лично знаком с Анастасией Заворотнюк и поддерживает родственников актрисы в их решении ничего не рассказывать о ее состоянии здоровья. Не раскрывается и истинный диагноз актрисы.

«То, что ее лечение максимально закрыто, - это правильно. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная? У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика – очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо. Многие издания уже даже некрологи подготовили – это было еще в сентябре», - отмечает Соседов.

Он заявил, что никто не берется назвать точные причины возникновения страшной болезни, однако подчеркнул, что свою роль сыграла генетика.

«Вторая причина – образ жизни и среда обитания. В таком мегаполисе, как Москва, люди более слабые, чем в деревне», - цитирует Соседова Собеседник.Ru.