Мадонна снова отменила концерт в Лондоне из-за проблем со здоровьем

61-летняя Мадонна была вынуждена отменить первый из 15 концертов в Лондоне. Шоу должно было состояться 27 января, сообщает Joinfo.com.

Официальное заявление Мадонны

«Как вы все знаете, у меня есть старые травмы, которые начали напоминать о себе в начале тура. Я всегда должна слушать свое тело и ставить свое здоровье на первое место. Последнее, что я хочу сделать, это разочаровать своих поклонников. Как всегда, любой, у кого есть купленный билет, получит свои деньги обратно», – сообщила Мадонна.

На веб-сайте «Тикетмастер», который занимался продажей билетов на шоу Мадонны, появилось новое объявление. В нем представители компании подтвердили, что концерт 27 января не состоится.

Извинение перед поклонниками в Instagram

Помимо официального заявления для поклонников, Мадонна опубликовала в своем профиле в Instagram еще одно обращение.

«Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный поворот событий. Мое шоу приносит столько радости, поэтому его отмена — это наказание для меня. Я испытываю ужасную боль из-за травмы, и врачи посоветовали мне отдохнуть. Только так я вернусь на сцену, чтобы вместе продолжить тур «Madame X» со всеми вами», – написала певица в Instagram.

ФОТО: Скриншот Instagram

Прежние случаи отмены концертов по состоянию здоровья