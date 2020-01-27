ВИДЕО ⟩ Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус заново учится ходить

Российские журналисты узнали последнюю информацию о состоянии здоровья 21-летней модели Ксении Пунтус, выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова, пишет Topnews.
Напомним, что утром 11 января девушку обнаружили сидящей во дворе дома на Патриарших прудах в Москве. Выяснилось, что ночью Ксения Пунтус села с планшетом на подоконник и случайно выпала из окна, пока ее молодой человек спал.
Пострадавшую навестили в больнице участники группы «На-на», с которыми Ксения познакомилась на съемках их клипа «Зинаида».
Она вся лежит в железе. У нее железный штифт стоит по всей ноге, который она будет носить в течение месяца реабилитации. Это очень серьезно. Бедро у нее тоже в огромных скобках,
- сообщил участник коллектива в беседе с НТВ.
Известно, что девушка лежит в VIP-палате отделения травматологии. У нее сломаны ноги, руки и таз.
Практически заново нужно будет учиться ходит,
- отметил участник «На-на» Владимир Политов.