ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Певец Шура в яркой ночнушке устроил в Таллинне дикие танцы

44-летний скандальный певец Шура, родом из Новосибирска, впервые за долгие годы навестил Прибалтику и дал сразу же несколько концертов: в Таллинне и в Риге. В эстонской столице в ночь с субботы на воскресенье было особенно жарко: на сцене в ярком халате или ночнушке под свою «Холодную луну» отплясывал любимец сотен тысяч людей по всему миру - Шура собственной персоной.
Когда артист только прилетел в Ригу, в интернете посыпались комментарии: «Это что, сын Шуфутинского? Или Шуфутинский к нам пожаловал?» Но народ даже не предполагал, что на сцене артист будет куда более горячи и задаст всем жару! Не верите? А мы нашли в соцсетях несколько видео и фото поклонников, которые подтверждают, что в ночном клубе CatHouse Concert Hall творилось настоящее безумие! Подтанцовка у Шуры тоже на уровне - зажигали ребята очень активно!
Кстати, если в Риге и Таллинне мы еще гуляли на Шуре довольно скромненько - в ночных клубах, куда при всем желании не поместятся тысячи поклонников, то до нас Шура отжигал в Калининграде в концертном зале и там его выступление прошло с аншлагом. В Риге, кстати, все знали о выступлении артиста и таксисты даже рассказывали туристам, что стоит сходить на Шуру.
Смотрим!
Так случилось, что первым концертом в этом году (Cirque Du Soleil и Гришковец не считаются) стало вот это... Shura. А на нашем месте должна была быть @nataljamichelis . . . . . . . . . . #shura #shuramedvedev #dondon #concert #90s #russianmusic #шура #retromusic #cathouse #жужиналюбовь