ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как выглядит 50-летняя россиянка, признанная самой красивой бабушкой в Европе

22 января в болгарской Софии состоялся финал международного конкурса красоты Mrs. World Classic, в котором состязались 30 участниц из Индии, Украины, России, Эстонии и других стран мира.

Конкурс разделен на две категории. В одной из них участвуют женщины, у которых есть дети, а в другой - те, кто уже успел стать бабушкой.

Победительницей во второй категории стала Екатерина Егина из Рязани, которой удалось удивить жюри не только своей внешностью и фигурой, но и джазовым вокалом.

Как сообщают российские СМИ, у Екатерины есть маленькая внучка Ева, с которой она проводит все свободное время.

Кроме того, эффектная брюнетка много путешествует, активно занимается спортом (в ее Instagram можно найти множество фото и видео с тренировок), а также является руководителем проекта по здоровому питанию и разрабатывает рационы для похудения.