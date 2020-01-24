Лес у замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут вырубить

Известно, что появление многоэтажек не по душе не только жителям Грязи, но и Липков и Синькова.

Как пишет Mash, план построек не понравился звездам. Их тихий поселок станет более шумным, прекрасные пейзажи потерпят изменения, а жители многоэтажек смогут узнать, что делают Галкин и Пугачева на своей территории.

Кроме того, местные ссылаются на то, что земля вокруг поселка историческая. Здесь похоронено много солдатов времен Второй мировой войны, поэтому подобные постройки просто кощунство. Жители обратились в Федеральное агентство по лесному хозяйству, которое начало процесс и судится с застройщиком, чтобы обеспечить сохранность природы.