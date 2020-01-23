Богиня на отдыхе: Светлана Лобода в золотом бикини позирует на берегу океана

Певица проводит время с детьми, восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой, на пляже и в окружении пальм. Фолловеры звезды шоу-бизнеса предполагают, что Лобода улетела в Мексику.

В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь. Набираться сил на весь год, но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась... по работе... вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

Старшая дочь певицы часто появляется на снимках в ее инстаграме. Светлана берет Евангелину с собой на съемки и в путешествия. Лицо младшего ребенка Лобода не показывает в соцсети. В ноябре она рассказывала поклонникам о праздновании дня рождения Тильды, но малышка была запечатлена на всех снимках со спины.