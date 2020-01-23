ПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТ! ⟩ Кофе и засохшие цветы на полках: как выглядит квартира Жанны Фриске спустя четыре года после ее смерти

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года, но поклонники и близкие артистки все еще помнят о ней. Особенно тяжело пришлось родственникам звезды, которые долго не могли смириться с ее кончиной. Сестра артистки Наталья решила сделать фанатам подарок: она показал интерьер в квартире Жанны.

«Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали, все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки», — рассказала Наталья.

Квартира Жанны оформлена в светлых тонах. На стене в спальне имеется большое панно с лесным пейзажем. В этой комнате расположен туалетный столик, на котором сохранились любимые духи певицы. Рядом находится гардероб с одеждой Фриске.