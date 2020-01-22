ВИДЕО ⟩ Ностальгия! Смотрите архивные снимки советского Таллинна и Олимпиады 80-х в Эстонии

В то время Эстония была одной из 15 стран СССР, тогда жизнь здесь была совершенно другой, тогда только начиналось строительство панельных домов в Ласнамяэ и Ыйсмяэ, а также 54-й школы. Множество рейсов в Таллинн совершали самолеты Аэрофлота, но уже тогда был Праздник песни и танца -XIX, где собирались десятки тысяч людей, любящих музыку и творчество, а также свой родной край. Не забываем и об Олимпиаде-80.