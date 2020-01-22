Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в конце января

Тельцам повезет в конце января во всех сферах жизни. Специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака активно работать, но не пренебрегать семейными обязанностями. Несмотря на благоприятный материальный взлет, не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей поддержке. В отношениях не доходите до конфликтов, идите навстречу вашему партнеру.
Раки могут столкнуться в этот период с унынием и апатией, однако сразу поймут, что их трудности на пути больше походят на картонные декорации, устранить которые не составит никаких проблем. Но в это время не стоит рисковать. Время располагает к доходам, благодаря чему вы сфокусируетесь на собственных желаниях и планах их воплощения.
Скорпионы будут идти рука об руку с финансовым потоком. Время подходит для больших трат. Можно покупать машину, квартиру или что-то грандиозное. Свободное время посвящайте себе. Неплохо сделать уборку дома или поразмышлять над будущим ремонтом.