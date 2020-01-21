Принцы Гарри и Уильям провели тайную встречу: о чем договорились братья

Уильям и Гарри провели частную встречу вдали от официальных встреч в Сандрингеме. Они обсудили свои отношения и будущее. Это был новаторский подход с точки зрения сохранения связей двух братьев. Они решили прекратить обращать внимание на тех людей, которые мешают им общаться друг с другом. Конечно же, во время переговоров во мнениях были серьезные разногласия, но семейное тепло было восстановлено. Учитывая то, что Гарри навсегда уходит, было осознание того, что если они сейчас не решат конфликт – то они уже никогда не разберутся. Они грустят из-за того, что теперь будут так далеко друг от друга,