ВИДЕО ⟩ Трехлетний мальчик решил перекрасить машину и собаку в белый цвет и вот, что получилось

Семья Кларков проживающая в Джефферсон-Сити, штат Миссури, обнаружила, что трехлетний Кассий выкрасил большую часть светло-серой машины белой краской, но решил не останавливаться на этом, передает Elu24 со ссылкой на Daily Mail.

Аарон Кларк был искренне шокирован, когда обнаружил, что его трехлетний сын покрасил машину в белый цвет. ФОТО: Caters News Agency

Кроме того, Кассий покрасил дверную ручку, ведущую из гаража в комнату, а также одну из собак — аляскинского маламута Лану.

Собака Лана, которая также пострадала от рук ребенка. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

К счастью, Аарону удалось стереть белую краску с автомобиля за несколько часов при помощи горячей воды.

Машина Аарона Кларка. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Аарон сказал, что краска легко стерлась с машины. Самой сложной частью стала чистка шин и колес.

На самом деле я уснул, а моя жена, обнаружив это расплакалась и прибежала, чтобы разбудить меня,

— сказал мужчина.

Затем напуганный Аарон побежал в гараж. По словам мужчины, в то время как он снимал достижения его сына, жена уже отмыла большую часть кухни и маленького сына.

Кассий решил залить и пол. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Сначала я был шокирован и опустошен. Но потом я понял, что мой сын не пытался уничтожить мою машину, он, вероятно, думал, что помогает или делает что-то хорошее,