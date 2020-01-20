ВИДЕО ⟩ Трехлетний мальчик решил перекрасить машину и собаку в белый цвет и вот, что получилось

День благодарения в прошлом году выдался особенно неожиданным для американца Аарона Кларка — его трехлетний сын Кассий покрасил семейный автомобиль и одну из собак белой латексной краской.
Семья Кларков проживающая в Джефферсон-Сити, штат Миссури, обнаружила, что трехлетний Кассий выкрасил большую часть светло-серой машины белой краской, но решил не останавливаться на этом, передает Elu24 со ссылкой на Daily Mail.
Кроме того, Кассий покрасил дверную ручку, ведущую из гаража в комнату, а также одну из собак — аляскинского маламута Лану.
К счастью, Аарону удалось стереть белую краску с автомобиля за несколько часов при помощи горячей воды.
Аарон сказал, что краска легко стерлась с машины. Самой сложной частью стала чистка шин и колес.
На самом деле я уснул, а моя жена, обнаружив это расплакалась и прибежала, чтобы разбудить меня,
— сказал мужчина.
Затем напуганный Аарон побежал в гараж. По словам мужчины, в то время как он снимал достижения его сына, жена уже отмыла большую часть кухни и маленького сына.
Сначала я был шокирован и опустошен. Но потом я понял, что мой сын не пытался уничтожить мою машину, он, вероятно, думал, что помогает или делает что-то хорошее,
— подумал Аарон.