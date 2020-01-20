«У нас не было выбора»: принц Гарри объяснил причину своего ухода с королевской службы

«Даже не представляю, что вы читали в прессе за последние недели. Поэтому хочу, чтобы вы услышали правду от меня — не от принца или герцога, а от Гарри.

Великобритания — мой дом и место, которое я люблю, так будет всегда. Мне очень грустно, что все так получилось. Решение, которое я принял, далось мне нелегко, но другого пути не было. Я хочу прояснить, что мы не уходим от вас.

Мы надеялись, что продолжим служить королеве и Содружеству, но без государственного финансирования. К сожалению, такой возможности не было. Надеюсь, вы понимаете, до чего все дошло, если я отказался от всего, что у меня было, чтобы дать своей семье шанс на более спокойную жизнь.