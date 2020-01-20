ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошли крещенские купания в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье провел Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы России, где совершит чин великого освящения воды.

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Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя и "был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!"

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Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду — ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись, помимо этого, ею можно окроплять вещи и дом.

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию, и советуют прежде посетить богослужение, поскольку исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь помогают очиститься от грехов.