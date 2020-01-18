ФОТО ⟩ Алену Кравец без парика перепутали с Заворотнюк

Впервые парик я надела лишь пару лет назад, мне порекомендовали известные стилисты, мол, так ходит весь Голливуд – признается Алена. – И так получилось красиво, так органично, что с тех пор меня мало кто видел без него. Кстати, все думают что та же Мэрилин Монро была блондинкой, а она лишь всю жизнь красила волосы.