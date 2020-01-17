Канадцы выступили против переезда Меган Маркл и принца Гарри

Во всем мире продолжают обсуждать сложившуюся ситуацию в британской королевской семье, пишет Экспресс газета.
Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что они приняли решение сложить с себя большую часть королевских полномочий и отказаться от финансирования. Герцог и герцогиня Сассекские также планируют переехать в Канаду, где хотят жить большую часть времени вместе с маленьким сыном.
Сейчас Меган уже находится в Канаде вместе с сыном и начала выходить в свет и посещать некоторые благотворительные центры. Однако, как оказалось, сами канадцы не особо и рады тому, что в их страну переедут представители королевской семьи.
Накануне консервативная газета Канады Globe and Mail, которая лояльно относится к монархии, напечатала материал, в котором было сказано, что переезд Гарри и Меган неприемлем. Их переезд является нарушением Конституции, так как члены королевской семьи не имеют права селиться на территории Канады. Автор статьи уверен, что для Меган и Гарри здесь не найдется работы. Также жители страны считают, что их переезд может отразиться и на их экономике и обойдется недешево.