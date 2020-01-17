Канадцы выступили против переезда Меган Маркл и принца Гарри

Напомним, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что они приняли решение сложить с себя большую часть королевских полномочий и отказаться от финансирования. Герцог и герцогиня Сассекские также планируют переехать в Канаду, где хотят жить большую часть времени вместе с маленьким сыном.

Сейчас Меган уже находится в Канаде вместе с сыном и начала выходить в свет и посещать некоторые благотворительные центры. Однако, как оказалось, сами канадцы не особо и рады тому, что в их страну переедут представители королевской семьи.