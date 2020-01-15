Ср, 15.01.2020
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СМОТРИТЕ И ВЫ ⟩ Пикантное фото полуголой Ким Кардашян набрало миллион лайков за час

Ким Кардашян

ФОТО: Jennifer Graylock/PA Wire/PA Images

Известная американская модель Ким Кардашян поставила своеобразный рекорд публикацией в Instagram, передает Topnews.

Пока начинающие блогеры придумывают извращенные способы привлечь к себе внимание, Ким достаточно просто сфотографироваться в бикини в своем гардеробе, и этот кадр тут же становится чуть ли не самым главным хитом в Сети.

Так произошло накануне после публикации довольно непримечательного на первый взгляд снимка. В кадре Кардашьян позирует в бикини и очках на фоне разбросанных всюду вещей и висящих на вешалках платьев.

Всего лишь за час с момента публикации снимок заработал миллион лайков и множество восхищенных комментариев от фолловеров. На текущий момент количество лайков фотографии перевалило за два миллиона.
 
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