СМОТРИТЕ И ВЫ ⟩ Пикантное фото полуголой Ким Кардашян набрало миллион лайков за час

Известная американская модель Ким Кардашян поставила своеобразный рекорд публикацией в Instagram, передает Topnews.
Пока начинающие блогеры придумывают извращенные способы привлечь к себе внимание, Ким достаточно просто сфотографироваться в бикини в своем гардеробе, и этот кадр тут же становится чуть ли не самым главным хитом в Сети.
Так произошло накануне после публикации довольно непримечательного на первый взгляд снимка. В кадре Кардашьян позирует в бикини и очках на фоне разбросанных всюду вещей и висящих на вешалках платьев.
Всего лишь за час с момента публикации снимок заработал миллион лайков и множество восхищенных комментариев от фолловеров. На текущий момент количество лайков фотографии перевалило за два миллиона.
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