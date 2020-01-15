«Моя невероятная»: Игорь Сивов оценил фото Нюши в бикини

К такому умозаключению подписчики поп-дивы пришли, вспомнив о том, что во время декрета на последних месяцах беременности Нюша обосновалась в Майами. После родов певица вернулась на родину после того, как ее дочка немного окрепла и подросла.

Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей — позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос,

— отметила артистка.

В кадре Нюша позирует на одном из пляжей, демонстрируя эффектные формы в купальнике телесного оттенка. Поклонники певицы сошлись во мнении, что возлюбленная бизнесмена Игоря Сивова обладает фигурой без единого изъяна.

«Ох, полегче!», «Дышать даже трудно стало», «Какие формы! Повезло же вашему мужу!», «Сногсшибательная», «Богиня», — обратились к Нюше ее фанаты.

Примечательно, что одним из первых на провокационные снимки возлюбленный обратил внимания Игорь Сивов.

Моя невероятная,

— отметил супруг певицы, по достоинству оценив призывные фото своей второй половинки.