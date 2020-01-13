ФОТО И ВИДЕО ⟩ Спортсмены возмущены картонными кроватями в Олимпийской деревне

В Олимпийскую деревню на Токийском заливе будет доставлено около 20 000 картонных кроватей, которые, по мнению членов Международного олимпийского комитета, должны выдержать до 200 килограммов, сообщает afp.com.

Интерьер Олимпийской деревни в Токио 2020 - картонная кровать, шкафы из ДСП. ФОТО: STR/AFP/Scanpix

Австралийский баскетболист Эндрю Богут и многие другие спортсмены считают, что эти картонные кровати не выдержат «досуга» спортсменов.

Экологичность приветствуется, но в этом случае, я думаю, она не учитывает досуг спортсменов, когда в дело вступают тысячи бесплатных презервативов,

— усмехнулся Богут.

На время Олимпийских игр в Токио спортсмены будут спать на картонных кроватях. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA /Scanpix

Генеральный директор Олимпийской деревни Такаши Китадзима сказал, что кровати из упрочненного картона более долговечны, чем деревянные. Они должны выдержать даже когда двоих — но по-прежнему существует ограничение, которое нельзя превышать.

На время Олимпийских игр в Токио спортсмены будут спать на картонных кроватях. ФОТО: Du Xiaoyi / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Как картонные, так и деревянные кровати могут сломатьcz, если на них прыгать,

— сказал Китаджима.

После Олимпиады кровати продадут желающим, и поскольку они использованы, цена будет низкая.

На время Олимпийских игр в Токио спортсмены будут спать на картонных кроватях. ФОТО: STR/AFP/Scanpix

Олимпийские медали будут изготовлены из старых сотовых телефонов.