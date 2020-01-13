ФОТО И ВИДЕО ⟩ Спортсмены возмущены картонными кроватями в Олимпийской деревне

Этим летом в столице Японии — Токио пройдут летние Олимпийские игры. Стало известно, что в олимпийской деревне установили кровати сделанные из картона, передает Elu24.
В Олимпийскую деревню на Токийском заливе будет доставлено около 20 000 картонных кроватей, которые, по мнению членов Международного олимпийского комитета, должны выдержать до 200 килограммов, сообщает afp.com.
Австралийский баскетболист Эндрю Богут и многие другие спортсмены считают, что эти картонные кровати не выдержат «досуга» спортсменов.
Экологичность приветствуется, но в этом случае, я думаю, она не учитывает досуг спортсменов, когда в дело вступают тысячи бесплатных презервативов,
— усмехнулся Богут.
Генеральный директор Олимпийской деревни Такаши Китадзима сказал, что кровати из упрочненного картона более долговечны, чем деревянные. Они должны выдержать даже когда двоих — но по-прежнему существует ограничение, которое нельзя превышать.
Как картонные, так и деревянные кровати могут сломатьcz, если на них прыгать,
— сказал Китаджима.
После Олимпиады кровати продадут желающим, и поскольку они использованы, цена будет низкая.
Олимпийские медали будут изготовлены из старых сотовых телефонов.
Международный олимпийский комитет выбрал Токио местом проведения Олимпийских игр 2020 года, поскольку город отвечает экологическим критериям.