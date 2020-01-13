ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ В Ласнамяэ прошел бал-маскарад на льду, смотрите, в кого перевоплотились жители района

В это воскресенье, 12 января, в ледовом холле «Тондираба» прошел «Маскарад на льду», где было много людей и почти все гости пришли в костюмах или масках, как этого и хотела районная управа. Лучшим из лучших были вручены подарки.
По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Елены Калбиной, мероприятие для всей семьи – это отличная возможность насладиться зимними забавами в бесснежную зиму. «Мороза и снега на улице пока нет, поэтому мы дарим возможность бесплатно провести несколько часов на коньках с семьей и друзьями», - сказала Калбина.
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