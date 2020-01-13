Пн, 13.01.2020
Это фото признано лучшим! Красотка-машинист поезда Elron свела эстонское жюри с ума СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Победившего рак мальчика встретили аплодисментами в школе

ФОТО: скриншот

Трогательные кадры опубликовали в соцсетях родители шестилетнего мальчика.

Ученики и учителя одной из школ в американском штате Огайо встретили аплодисментами шестилетнего мальчика, который завершил курс химиотерпии и вернулся в школу. Джону Оливеру Зиппею из города Ньюбери поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз в 2016 году, когда ему было всего 3 года. С тех пор ребенок перенес множество процедур и тяжелейших курсов химиотерапии. Последний закончился в декабре, через несколько дней после празднования американскими католиками Рождества.

Несмотря на тяжелую болезнь, мальчик старался не отставать в учебе от сверстников из своей католической школы. Теперь и его родители, и сам Джон с нетерпением ждут, когда он сможет вместе со своими одноклассниками ходить на уроки физкультуры.

Смотри трогательное видео!

НАВЕРХ