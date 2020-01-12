Дмитрий Шепелев жалеет, что избаловал сына

36-летний Дмитрий Шепелев любит побаловать единственного сына. Порой заботливый отец, устраивая сюрпризы, даже не заботится об их масштабах и стоимости. Так, например, в апреле прошлого года на личный праздник Платона он специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление. «Еще был конь, — вспомнил в микроблоге звездный папа. — Целых 10 минут настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника Черная борода».

Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов-рыцарей вышел из-под контроля. «Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — описывал Шепелев.

Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника. «Я сказал ему, что это часть представления. Но в этом году решил быть скромнее», — поделился шоумен.