Чревато! ⟩ Еда, с которой нельзя есть репчатый лук

Для начала стоит сказать, что в пищу в принципе можно употреблять только очищенный лук. Всего за 2 дня овощ наполнится болезнетворными бактериями, ни о какой пользе после этого речи быть просто не может. А еще лук известен тем, что прекрасно впитывает микроэлементы продуктов, с которыми готовится.

Сочетание лука и майонеза для желудка неприятнее всего: при нагревании из майонеза выделяется множество неприятных веществ, что почти гарантированно приведет к вздутию живота. Жареный лук при готовке и вовсе теряет все свои полезные свойства. Зато прекрасно насыщается канцерогенами — любителям запекать все с луком стоит быть аккуратнее.

Да и мариновать лук в сочетании с грибами не так уж безопасно. Грибы вбирают в себя все элементы окружающей почвы, лук же перенимает их полностью.