Инновационный работник: ТОП-4 профессии для гиперактивных людей

В этом и проявляется гиперактивность. Временами это перерастает в черты характера, темперамент и концентрацию. Как правило, гиперактивность чревата слабой концентрацией внимания и необходимостью подбора занятия таким образом, чтобы человеку было интересно и комфортно работать.

Но пониженная концентрация - не всегда плохо. Как социальный признак цифровизации, она оборачивается появлением новых положительных профессиональных навыков. Например, ускоряется мышление, и человек может обработать гораздо больше информации, используя различные подходы.

Остаётся лишь выбрать вид деятельности, который будет удовлетворять социальное и интеллектуальное любопытство и сохранять ценность работника. Учёные даже выдвинули гипотезу о том, что активные люди с высоким уровнем отвлекаемости лучше всего смогут проявить себя в контактных профессиях.

Предприниматель

Будучи специалистом во всем понемногу, предприниматель замыкает на себе несколько обязанностей, коммуникацию и стратегии развития.

Именно потому скучать или превратить работу в рутину он просто не успевает. Среди черт, которые присущи активным людям с предпринимательской жилкой - неугасающее любопытство, тяга к разнообразию и ненависть к рутине.

Специалист по PR, медиапроизводству

Одни и те же рабочие обязанности надоедают и заставляют держаться в рамках? Есть и альтернатива - сфера PR или медиапроизводство.

Здесь важно быстро реагировать на актуальные события, общаться с аудиторией и СМИ, а также обрабатывать большие массивы информации.

В медиапроизводстве же разнообразие вообще выходит за рамки СМИ. Здесь можно пробовать себя в чем угодно - от сценариев до актерства.

Консультант

Однообразия можно избежать и при помощи консультирования. Безусловно, это нельзя выделить в отдельную профессию, поскольку консультировать можно во многих отраслях - от юриспруденции до IT. В своей сфере можно стать и экспертом, что поможет оказывать необходимые услуги и каждый раз получать новые впечатления и опыт.

Журналист

Обладатели гиперактивного интеллекта могут найти себя и в журналистике. Фактически эта профессия сочетает в себе все вышеперечисленное, да ещё и требует навыков самопрезентации и коммуникации.

Новые знания и информация у журналиста в приоритете, так что все карьерные амбиции и устремления найдут воплощение.