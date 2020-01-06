Сексуальная малышка ⟩ Настя Каменских без трусиков вызвала бурные эмоции мужчин

Горячая брюнетка обожает эту испаноязычную страну. Настя очень органично смотрится на фоне мексиканских пейзажей — солнечных пляжей, обилия зелени и колоритной природы. Самая позитивная парочка украинского шоу-бизнеса делится с поклонниками яркими вдохновляющими снимками.

Сегодня Каменских позировала в откровенном шелковом халатике. Его экстремальные разрезы «выдали», что поп-звезда не надела нижнее белье.

Настя Каменских позировала в откровенном халатике без белья instagram.com/kamenskux

Настя усилила волнующее впечатление от пикантного наряда цитатой на испанском языке. «Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, — это любовь, поэтому женщина — воплощение любви», — написала она.

Поклонники секс-бомбы с большим энтузиазмом восприняли ее новую фотосессию. «Самая красивая из девушек», «Сексуальная малышка», «После секса», «А без халатика вообще была бы бомба! Настя, ты прелесть», — высказались мужчины.

Настя у бассейна instagram.com/kamenskux

Исполнительницы хита «Попа как у Ким» порадовала фанатов еще несколькими интересными кадрами. Для одного фото она снялась у бассейна. Певица надела белую блузку и желтые шортики. Каменских подняла руки, поправляя растрепанные ветром волосы.

Артистка опубликовала и снимок с мужем. Алексей в желтой рубашке и шляпе сидел за столом. Супруга стояла рядом. Настя надела кожаную юбку и черную футболку, сверху которой оказалась еще и яркая накидка с бахромой.