Ксения Собчак прилетела на частном самолете в Куршевель

Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся 😉 ❤️ Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!!🤪❤️ @myarcticexplorer ❤️❤️❤️

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 3, 2020 at 1:19am PST