Ксения Собчак прилетела на частном самолете в Куршевель

Телеведущая Ксения Собчак, по данным издания Forbes, заработала в соцсети около 1,6 миллиона долларов за прошлый год. С такой суммой она вполне может себе позволить любой люксовый отдых. На новогодние каникулы знаменитость предпочла отправиться на популярный горнолыжный курорт в Куршевель. Она опубликовала фото в своем Instagram-профиле на трапе самолета.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в Instagram, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели! Горы, трепещите!» — подписала пост звезда.

Некоторые подписчики возмутились таким нескромным постом и обвинили Ксению в том, что она выставляет богатство напоказ. А кто-то из фанатов Ксении Анатольевны решил подшутить, что такое фото она публикует для определенных ведомств.

«Это реклама для налоговой?» — написал пользователь.