Meid on nüüd viis. Aitäh teile, kes mind sünnipäeval meeles pidasite. Rõõmurikast ja teguderohket uut aastat! Bianca ikka jaksab neid uusi pereliikmeid ära oodata. 🥳🐣

A post shared by Maarja-Liis Ilus (@maarjaliisilus) on Jan 2, 2020 at 12:27pm PST