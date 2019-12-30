«Люблю, любима и счастлива!»: Ксения Собчак подвела итоги 2019 года

Как рассказала теледива, ей буквально с нуля удалось создать YouТube-канал «Осторожно, Собчак», на который уже подписались более миллиона человек, а просмотров там в 100 раз больше. Также Собчак смогла выпустить два документальных фильма и взять интервью у таких звезд, как режиссер Ларс фон Триер и дирижер Теодор Иоаннович Курентзис. Ксения входит в топ-10 самых цитируемых журналистов России, а также она успешно вышла замуж за Константина Богомолова.