Необычные новогодние традиции мира

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников многих людей. Мы наряжаем елку, режем «Оливье», под бой курантов пишем на листочке желание, поджигаем его, кидаем в бокал с шампанским и выпиваем. «Рамблер» рассказывает, как встречают этот праздник в других странах.
США
Малыш в подгузнике — один из новогодних символов Америки. В течение 12 месяцев ребенок стареет и передает свои обязанности другому. Для американцев главным праздником все же остается Рождество, и к Новому году вы едва ли увидите обилие украшений на улицах: их снимают сразу же после первого праздника.
Но есть одна интересная традиция — 31 декабря в 23:59 на площади Таймс-сквер с высоты 23 метров опускают большой шар. В течение одной минуты он падает, а последние 10 секунд собравшиеся на площади считают вслух. Как только он оказывается внизу, наступает Новый год. Как минимум ради этого стоит хотя бы раз в жизни отметить этот праздник в Нью-Йорке.
Куба
В канун Нового года жители Кубы выливают воду в окно: они заранее наливают ее в посуду и, как только наступает полночь, начинают избавляться от нее. Считается, что таким образом они желают себе и своему дому нового и чистого года. Дети пишут письма со своими пожеланиями не дедушке Санте, а волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору.
Франция
Во Франции к празднику принято печь пирог, в котором лежит один боб. Тот, кому он достается, становится бобовым королем и получает право раздавать указания всем присутствующим в течение праздника. А все, разумеется, обязаны исполнять!
Аргентина
В последний день в году из офисных зданий здесь летят старые ежедневники и календари — чтобы избавиться от старых хлопот и дел и подготовиться к новым свершениям. К обеду тротуары и проезжая часть покрывается слоем бумаги — интересное зрелище!