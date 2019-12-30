Необычные новогодние традиции мира

США

Малыш в подгузнике — один из новогодних символов Америки. В течение 12 месяцев ребенок стареет и передает свои обязанности другому. Для американцев главным праздником все же остается Рождество, и к Новому году вы едва ли увидите обилие украшений на улицах: их снимают сразу же после первого праздника.

Но есть одна интересная традиция — 31 декабря в 23:59 на площади Таймс-сквер с высоты 23 метров опускают большой шар. В течение одной минуты он падает, а последние 10 секунд собравшиеся на площади считают вслух. Как только он оказывается внизу, наступает Новый год. Как минимум ради этого стоит хотя бы раз в жизни отметить этот праздник в Нью-Йорке.

Куба

В канун Нового года жители Кубы выливают воду в окно: они заранее наливают ее в посуду и, как только наступает полночь, начинают избавляться от нее. Считается, что таким образом они желают себе и своему дому нового и чистого года. Дети пишут письма со своими пожеланиями не дедушке Санте, а волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору.

Франция

Во Франции к празднику принято печь пирог, в котором лежит один боб. Тот, кому он достается, становится бобовым королем и получает право раздавать указания всем присутствующим в течение праздника. А все, разумеется, обязаны исполнять!

Аргентина