ФОТО ⟩ Певица Биби Рекса засветила пышные формы в купальнике

30-летняя звезда в жанре поп довольно часто провоцирует поклонников соблазнительными образами. Она любит облегающие платья с откровенным декольте, которые подчеркивают ее соблазнительную грудь. На сцене она появляется в коже и латексе с ярким макияжем и на высоких каблуках.

Певица Биби Рекса поделилась кадрами с предновогоднего отдыха. Судя по всему, знаменитость тоже решила провести отпуск на солнечных курортах. Так, на личной странице артистки появилась фотография, на которой она позирует в черном бикини с цветочным принтом. Блондинка появилась без макияжа, убеждая поклонников в своей естественной красоте.

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На одном из фото в центре внимания оказываются пышные ягодицы Биби Рексы, которая часто сталкивается с дискриминацией по отношению к своей фигуре и килограммам.