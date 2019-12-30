Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 декабря по 5 января 2020 года

Многие люди будут очень воодушевленными на этой волшебной неделе. Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы переход в новый год прошел гладко, но для этого придется избавиться от обид и злобы.
Необходимо очиститься от всего лишнего и встретить Новый 2020 год в хорошем расположении духа. Это главная задача для всех нас.
Овен
Самыми удачными для Овнов будут последние дни 2019 года и 1-2 января 2020. Это благоприятное время можно и нужно использовать для того, чтобы избавиться от вредных привычек, которые мешают разбогатеть. Также в эти дни можно без особых проблем найти новую мотивацию. Звезды и планеты помогут представителям этого знака спланировать дела на начало 2020 года. С 3 по 5 число энергия звезд станет нейтральной, что позволит Овнам как следует отдохнуть и перестроить свою энергетику на новый лад, позаботиться о своем самочувствии и о близких людях.
Телец
Почти всю неделю звезды и планеты будут на стороне Тельцов, поэтому им улыбнется удача. Несмотря на то, что период является не самым спокойным, он пройдет на позитивной ноте. Вселенная будет помогать людям этого знака, посылая им различные зашифрованные послания. Необходимо научиться распознавать знаки судьбы и довериться своей интуиции, благо что она у Тельцов очень сильная. Она поможет как в любви, так и в работе. Желательно беречь финансы, не тратить деньги попусту, не давать никому взаймы и самим не брать в долг.
Близнецам необходимо меньше контактировать с лживыми знаками Зодиака и чаще общаться с теми, кому можно доверить свои тайны и с кем можно обрести уверенность в своих силах. Самыми благоприятными днями по приятному совпадению станут 31 декабря и 1 января. У представителей этого знака Зодиака всё получится, им нужно лишь верить в себя, а также чаще бывать на свежем воздухе, общаться с людьми и заряжать окружающих своим позитивом. Лучшей недели для встречи нового десятилетия и придумать нельзя.
Рак
Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Ракам пользоваться оберегами от злых людей на этой неделе. Успехам и счастью представителей данного знака могут начать завидовать. Это значит, что обезопасить себя Ракам поможет режим повышенной секретности. Не стоит рассказывать всем о своих планах на будущее, о позитивных изменениях в любовной сфере и в семейных делах. В остальном же конец старого и начало нового года будут достаточно хорошим временем, наполненным удачей и позитивными эмоциями.
Лев
Львам стоит воспользоваться моментом, пока звезды и планеты благоприятствуют финансовым вложениям и шопингу. Можно совершать покупки, вкладывать средства в собственное развитие, дарить подарки, искать новые увлечения. В начале 2020 года можно отправиться в путешествие. Также полезно будет заняться своим внешним видом: сменить прическу, обновить гардероб. Аффирмации на успех и богатство не будут лишними. Они помогут Львам обрести новую мотивацию, поставить перед собой новые амбициозные цели и стать успешнее.
На стыке 2019 и 2020 года Девам стоит избавиться от семи чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и удачу. Это поможет предотвратить многие проблемы. В последние два дня декабря ни в коем случае нельзя отлынивать от работы и дел по дому. Энергетика планет и звезд 30 и 31 числа будет идеально подходить для повышенной активности. Начиная со 2-3 января Девы смогут стать более обаятельными, а следовательно, успешными в любви. Стоит как можно больше общаться с приятными людьми, заводить новые знакомства.
Весы
Последние дни декабря для Весов будут непростыми. Вполне возможно, что придется трудиться больше обычного, так что лучше найти дополнительный способ восполнения внутренней энергии. Избавиться от усталости и апатии представителям этого знака поможет эффективная медитация. Начало января будет очень творческим временем, поэтому можно уже с первых дней заниматься креативной работой, принимать важные решения. Очень повезет Весам и в любовных делах: им удастся найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения.
Скорпион
Скорпионам предстоит множество важных дел как в декабре, так и в начале января 2020 года. Шепотки на удачу помогут обрести уверенность и обойти стороной неприятности. В большинстве случаев Скорпионам желательно делать всё самостоятельно, не полагаясь на помощь извне. Также нужно бороться с апатией, прокрастинацией. Это будет очень продуктивная неделя, на которой можно и отдохнуть как следует, и потрудиться на славу. Скорпионы будут в центре внимания, поэтому можно участвовать в различных мероприятиях. Нужно избегать одиночества.
Стрелец
Конец 2019 года будет очень благоприятным для представителей этого знака Зодиака. Начало 2020 года может быть не самым позитивным, потому что звезды и планеты станут чуть более требовательными и непредсказуемыми. Три надежных способа защиты от негативной энергии помогут Стрельцам избежать проблем. Что касается любовной сферы, то отношения с любимым человеком будут достаточно спокойными и романтичными. Одиноким Стрельцам тоже повезет: они смогут завести интересное знакомство, которое в будущем может перерасти во что-то большее.
Козерог
К гармонии и счастью Водолеев на этой неделе приведут любовь и взаимопонимание. Не стоит конфликтовать и спорить с близкими: это может плохо сказаться на удаче и испортить новогоднее настроение. Период с 30 декабря по 5 января может стать временем исполнения желаний. В этом Водолеям помогут сильные обряды и вера в себя. Новый год принесет этим людям удачу, если они будут проявлять внимание к близким и избегать эгоизма.
Рыбы
Рыбам предстоит выполнить много дел до нового 2020 года. Мантра силы и энергии поможет всегда быть в тонусе, так что не стоит перекладывать свои обязанности на других людей дома и на работе. Если не отвлекаться на побочные дела, то можно всё успеть точно в срок. Начало 2020 года идеально подойдет для путешествий, деловых поездок. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака больше времени и внимания уделяли своему здоровью. Нужно больше двигаться, меньше лениться.