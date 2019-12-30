Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 декабря по 5 января 2020 года

Необходимо очиститься от всего лишнего и встретить Новый 2020 год в хорошем расположении духа. Это главная задача для всех нас.

Овен

Самыми удачными для Овнов будут последние дни 2019 года и 1-2 января 2020. Это благоприятное время можно и нужно использовать для того, чтобы избавиться от вредных привычек, которые мешают разбогатеть. Также в эти дни можно без особых проблем найти новую мотивацию. Звезды и планеты помогут представителям этого знака спланировать дела на начало 2020 года. С 3 по 5 число энергия звезд станет нейтральной, что позволит Овнам как следует отдохнуть и перестроить свою энергетику на новый лад, позаботиться о своем самочувствии и о близких людях.

Телец

Почти всю неделю звезды и планеты будут на стороне Тельцов, поэтому им улыбнется удача. Несмотря на то, что период является не самым спокойным, он пройдет на позитивной ноте. Вселенная будет помогать людям этого знака, посылая им различные зашифрованные послания. Необходимо научиться распознавать знаки судьбы и довериться своей интуиции, благо что она у Тельцов очень сильная. Она поможет как в любви, так и в работе. Желательно беречь финансы, не тратить деньги попусту, не давать никому взаймы и самим не брать в долг.

Близнецы

Близнецам необходимо меньше контактировать с лживыми знаками Зодиака и чаще общаться с теми, кому можно доверить свои тайны и с кем можно обрести уверенность в своих силах. Самыми благоприятными днями по приятному совпадению станут 31 декабря и 1 января. У представителей этого знака Зодиака всё получится, им нужно лишь верить в себя, а также чаще бывать на свежем воздухе, общаться с людьми и заряжать окружающих своим позитивом. Лучшей недели для встречи нового десятилетия и придумать нельзя.

Рак

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Ракам пользоваться оберегами от злых людей на этой неделе. Успехам и счастью представителей данного знака могут начать завидовать. Это значит, что обезопасить себя Ракам поможет режим повышенной секретности. Не стоит рассказывать всем о своих планах на будущее, о позитивных изменениях в любовной сфере и в семейных делах. В остальном же конец старого и начало нового года будут достаточно хорошим временем, наполненным удачей и позитивными эмоциями.

Лев

Львам стоит воспользоваться моментом, пока звезды и планеты благоприятствуют финансовым вложениям и шопингу. Можно совершать покупки, вкладывать средства в собственное развитие, дарить подарки, искать новые увлечения. В начале 2020 года можно отправиться в путешествие. Также полезно будет заняться своим внешним видом: сменить прическу, обновить гардероб. Аффирмации на успех и богатство не будут лишними. Они помогут Львам обрести новую мотивацию, поставить перед собой новые амбициозные цели и стать успешнее.

Дева