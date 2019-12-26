«Создал все условия» ⟩ Галкин впервые рассказал правду о суррогатной матери детей от Пугачевой

Во время беседы Максим Галкин заявил, что за 11 лет до появления на свет детей Алла Пугачева заморозила свои яйцеклетки, и благодаря репродуктивной медицине удалось получить два эмбриона, которые благополучно выносила суррогатная мать, причем женщина не имела представления о том, для кого вынашивает детей.

«Я для этого человека создал все самые комфортные условия из возможных. Естественно, мы не были знакомы лично», - сказал артист.

Он подчеркнул, что им повезло с суррогатной мамой, так как женщина очень ответственно подошла к своим обязанностям.

В знак благодарности Галкин оплатил услуги по цене выше рыночной. При этом он добавил, что найти суррогатную мать им помогли «специалисты, которые этим занимаются».

«Я им доверился. Конечно, это анкеты, это собеседования. Ты видишь его интервью, а он знает, что это записывается. Ты знаешь его семейные условия, откуда человек», - вспоминает он.

О грядущем пополнении в семье знали только сами будущие родители и еще несколько человек - Кристина Орбакайте и брат Максима Галкина.