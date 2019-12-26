Вот что холод делает ⟩ Мужчина ходил по домам и требовал согреть его пенис

Конечно же, большинство людей реагировали не вполне адекватно, особенно мужчины — у них от такой просьбы чесали кулаки — не терпелось выпроводить просителя на улицу и объяснить, кто должен согревать ему пенис. Но к счастью, ему повезло. Все видели его нетрезвое состояние и относились снисходительно.