Вот что холод делает ⟩ Мужчина ходил по домам и требовал согреть его пенис

На днях в Самарской области, под Сызранью произошло происшествие, которое повергло в культурный шок всех местных жителей. Там мужчина, явно перебрав я алкоголем, ходил по домам, стучался ко всем жителям и требовал, чтобы они согрели его «маленького дружка», пишет progorodsamara.ru.
Конечно же, большинство людей реагировали не вполне адекватно, особенно мужчины — у них от такой просьбы чесали кулаки — не терпелось выпроводить просителя на улицу и объяснить, кто должен согревать ему пенис. Но к счастью, ему повезло. Все видели его нетрезвое состояние и относились снисходительно.
Кстати, как сообщает КТВ-Луч, мужчина признался, что приехал из Сызрани, а свой детородный орган заморозил, когда ходил в туалет при минусовой температуре на улице, а собственноручно согреть его не мог. Особо остроумные местные жители предлагали ему греть пенис активнее — совместить, так сказать, приятное с полезным.