Семья из Мексики прилетела в Эстонию на Рождество. Скоро станет понятно, зачем

Репортеры встретились с Эмилиано у него дома в Ярвекюла, недалеко от Таллинна. Сегодня его родители впервые прилетели в Эстонию. Входя в дом, в Мексике не снимают обувь, там просто чаще моют полы. Но Эмилиано нравится ходить по дому в носках, как в Эстонии.

Два года назад Маргит и Лехо приняли в свою семью ученика по обмену Эмилиано, отношения настолько хорошие, что эстонцы недавно были в гостях у молодого человека в Мексике, а теперь его настоящие родители приехали в Эстонию в гости. Они все вместе отметят Рождество у нас в стране.

Эстонская семья вспоминает, как они впервые пошли вместе с Эмилиано прогуляться по тропе Виру Раба, там они собирали чернику и бруснику и студент удивленно смотрел на это и спрашивал, откуда они знают, что эти ягоды съедобные. В Мексике за ягодами не ходят целыми семьями. Когда Эмилиано впервые летел сюда, он и знать не знал, что такое Эстония, искал ответ в Google. Учился здесь молодой человек в гимназии Юри.