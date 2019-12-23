Пять хитростей, позволяющих экономить в путешествии

Багаж

Большинству туристов известно, что без объемного багажа поездка за границу может обойтись гораздо в меньшую сумму, чем если везти с собой несколько чемоданов. Не забывайте об этом, особенно если летите отдохнуть всего на несколько дней.

Жилье

Вовсе не обязательно селиться в хостеле, чтобы сэкономить на проживании. Можно пойти другим путем: забронировать не слишком дорогие апартаменты с кухней. У вас появиться возможность готовить самостоятельно и не выбрасывать лишние деньги на рестораны.

Комбинирование маршрута

Эта хитрость часто дает возможность весьма неплохо сэкономить. Если позволяет время (ну, и желание, конечно), можно часть маршрута, например, преодолеть на самолете, а другую — на поезде. Прямые рейсы, как правило, стоят дороже.

Деньги

Если вы оплачиваете за границей свои покупки картой, уточняйте, в какой валюте с нее следует списывать деньги. Если есть возможность выбрать местную, делайте это. В противном случае конвертация может быть для вас не слишком выгодной.

Экскурсии