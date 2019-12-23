Калорийная бомба ⟩ Диетологи рассказали о вредности манной каши

В манке нет практически никаких полезных веществ, кроме клейковины, к тому же она легко усваивается, а сваренная на молоке и с сахаром становится «калорийной бомбой», рассказала специалист.

Она отметила, что вскормленные манной кашей детки обычно имеют толстенький животик и тонкие ножки, что свидетельствует о недостатке кальция и развивающемся рахите.

Шакирова добавила, что в якобы полезной крупе содержится фитиновая кислота, которая не дает усваиваться кальцию.