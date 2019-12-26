Гороскоп Василисы Володиной на 2020 год

Существуют простые универсальные способы привлечения удачи по знаку Зодиака. Они будут полезными для большинства из нас, но также очень важно видеть всю картину в целом, когда речь идет о таком длительном периоде, как целый год.
Гороскоп поможет сделать 2020 год временем побед.
Овен
В самом начале года Овнам желательно сменить обстановку и привнести в свою жизнь что-нибудь новое. Например, можно заняться перестановкой мебели по фэншуй, что решит многие эмоциональные проблемы. Обновлять пространство и что-то менять стоит в начале каждого нового времени года. С июня по сентябрь звезды и планеты будут находиться в наилучшем положении, поэтому все самые важные дела лучше планировать именно на этот период. Благоприятное время для отпуска — весна и осень.
Телец
Тельцов ожидает весьма спокойный и даже несколько монотонный год, в который им стоит быть максимально отзывчивыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Тельцы относятся к самым конфликтным знакам Зодиака, поэтому им важно бороться со своими внутренними установками. В начале января стоит навести порядок на рабочем месте и в своей квартире. Чистота поспособствует росту позитивной энергетики, что оптимизирует рабочий процесс и повысит продуктивность Тельцов.
Существует семь постулатов счастливой жизни. В 2020 году Близнецам нужно следовать им. Это поможет избежать проблем в большинстве сфер жизни и привлечь больше удачи. Звезды советуют не обращать внимание на сплетни и слухи, доверять лишь фактам и своей интуиции. Также не стоит отвечать агрессией на агрессию, потому что в периоды конфликтов и всплеска негативной энергии продуктивность будет самой низкой. Если показать интриганам свое безразличие, они отстанут.
Рак
В первую очередь в 2020 году Ракам стоит задуматься о своем благосостоянии. Начать год стоит с усердной работы, всячески избегая авантюр, рисков и не прибегая к хитрости. Звезды отмечают повышенную активность врагов и недоброжелателей, среди которых может быть много скрытых энергетических вампиров. В любом случае лучше выбирать максимально безопасный путь, потому что ошибки могут дорого обойтись. Тактики предельной осторожности стоит придерживаться до лета. Начиная с июня ситуация будет меняться к лучшему.
Лев
Львов ожидают частые перемены в финансовой сфере. Деньги будут то прибывать большими потоками, то исчезать по разным причинам. В неблагоприятные времена лучше пользоваться сильными заговорами на деньги, чтобы минимизировать траты и потери. На личном фронте в конце года возможны неприятные столкновения и проблемы, а вот в остальное время Львов ждет большая удача в амурных делах. Можно знакомиться, флиртовать, заниматься поисками второй половинки. Всем, кто уже в отношениях, желательно проявить побольше внимания к любимому человеку.
Девам в 2020 году как никому другому важно верить в себя. Три ежедневных упражнения помогут повысить самоуверенность и не терять ее в трудные минуты, которых может быть немало. В отношениях с близкими и коллегами звезды советуют представителям этого знака не проявлять агрессии. Из-за нее может распасться дружба, любовь, партнерство. Наживать себе врагов настоятельно не рекомендуется. Лучше, наоборот, искать компромиссы и заводить новые знакомства. В конце года возможны неожиданные встречи со старыми друзьями и дальними родственниками.
Весы
Весам стоит чередовать периоды постоянного общения с людьми и моменты уединения. В начале года лучше отдать предпочтение второму варианту, потому что внезапно могут появиться новые задачи и проекты на работе и в бизнесе. С апреля по сентябрь 2020 года можно проводить больше времени с людьми, так как звезды поспособствуют обретению любви и новой дружбы. Стать счастливее и богаче Весам помогут десять правил успеха. Позитивно на удаче будет сказываться смена обстановки и новые впечатления.
Скорпион
2020 год идеально подходит для воплощения в жизнь самых сокровенных желаний. Эффективный ритуал поможет Скорпионам осуществить мечту быстрее. В целом этот год будет очень насыщенным в плане эмоций, подходящим для физической активности. Звезды хотят, чтобы люди этого знака начали тщательнее следить за своим здоровьем и эмоциональным состоянием, более осторожно выбирали круг общения. На работе предстоит трудиться не покладая рук, но это принесет хороший результат. Возможно, придется часто задерживаться в офисе в начале года и в конец лета.
Стрелец
2020 год — идеальное время для усвоения новой информации. Звезды и планеты улучшат память Стрельцов, повысят их внимательность и тягу к знаниям. К сожалению, на пути представителей этого знака могут часто встречаться неприятные личности. Заговоры от злых людей помогут уберечься от ненужных проблем. Также в 2020 году желательно не влезать в долги, не оформлять кредиты, особенно летом и в начале осени.
Козерог
Начало года желательно посвятить домашним делам, общению с семьей, отдыху. На работе не стоит брать на себя слишком много обязанностей, потому что звезды и планеты будут находиться в небольшом диссонансе. Ближе к весне их энергетика восстановится, поэтому можно будет проявлять больше активности в финансовой и любовной сферах. Советы фэншуй на каждый день помогут Водолеям привлечь любовь, достаток и удачу. В 2020 году можно принимать важные решения касательно свадьбы, покупки дорогостоящих вещей, смены работы. Адаптация к новым условиям будет проходить быстро и легко.
Рыбы
Рыбам желательно уже в начале 2020 года создать благоприятную атмосферу в доме. Сделать это можно посредством пяти простых правил. Таким образом удастся превратить родные стены в настоящее место силы, что поможет эффективнее отдыхать и быстрее восстанавливать силы. В целом этот год идеально подойдет для встреч со старыми друзьями, для командной работы, развлечений, дальних поездок и путешествий, командировок. Полезно будет заняться изучением иностранных языков, а также укреплять здоровье.