Гороскоп Василисы Володиной на 2020 год

Гороскоп поможет сделать 2020 год временем побед.

Овен

В самом начале года Овнам желательно сменить обстановку и привнести в свою жизнь что-нибудь новое. Например, можно заняться перестановкой мебели по фэншуй, что решит многие эмоциональные проблемы. Обновлять пространство и что-то менять стоит в начале каждого нового времени года. С июня по сентябрь звезды и планеты будут находиться в наилучшем положении, поэтому все самые важные дела лучше планировать именно на этот период. Благоприятное время для отпуска — весна и осень.

Телец

Тельцов ожидает весьма спокойный и даже несколько монотонный год, в который им стоит быть максимально отзывчивыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Тельцы относятся к самым конфликтным знакам Зодиака, поэтому им важно бороться со своими внутренними установками. В начале января стоит навести порядок на рабочем месте и в своей квартире. Чистота поспособствует росту позитивной энергетики, что оптимизирует рабочий процесс и повысит продуктивность Тельцов.

Близнецы

Существует семь постулатов счастливой жизни. В 2020 году Близнецам нужно следовать им. Это поможет избежать проблем в большинстве сфер жизни и привлечь больше удачи. Звезды советуют не обращать внимание на сплетни и слухи, доверять лишь фактам и своей интуиции. Также не стоит отвечать агрессией на агрессию, потому что в периоды конфликтов и всплеска негативной энергии продуктивность будет самой низкой. Если показать интриганам свое безразличие, они отстанут.

Рак

В первую очередь в 2020 году Ракам стоит задуматься о своем благосостоянии. Начать год стоит с усердной работы, всячески избегая авантюр, рисков и не прибегая к хитрости. Звезды отмечают повышенную активность врагов и недоброжелателей, среди которых может быть много скрытых энергетических вампиров. В любом случае лучше выбирать максимально безопасный путь, потому что ошибки могут дорого обойтись. Тактики предельной осторожности стоит придерживаться до лета. Начиная с июня ситуация будет меняться к лучшему.

Лев

Львов ожидают частые перемены в финансовой сфере. Деньги будут то прибывать большими потоками, то исчезать по разным причинам. В неблагоприятные времена лучше пользоваться сильными заговорами на деньги, чтобы минимизировать траты и потери. На личном фронте в конце года возможны неприятные столкновения и проблемы, а вот в остальное время Львов ждет большая удача в амурных делах. Можно знакомиться, флиртовать, заниматься поисками второй половинки. Всем, кто уже в отношениях, желательно проявить побольше внимания к любимому человеку.

Дева