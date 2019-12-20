«Бомба!» Поклонники пришли в восторг от Лободы в мини-платье

Голос за кадром (очевидно, принадлежащий дизайнеру) просит Светлану отойти и встать «к белой стеночке». Та отходит и разворачивается спиной к зрителю, но тут видео заканчивается.

Этот короткий эпизод из творческих будней Светланы вызвал у поклонников бурю эмоцию: «Бомба!», «Мощные ножки и грудь!», «Шикарная фигура», «Что же было дальше?».

Правда, некоторых видео насторожило: пользователям показалось, что Лобода чересчур сильно похудела, и это в первую очередь сказалось на ее ногах. «Что с ногами? Раньше не замечала...Казалось, что вроде всё не плохо, а на самом деле…», «Коленки торчат», - беспокоятся поклонники.