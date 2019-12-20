Упругия мячики ⟩ 22-летняя звезда «Дома-2» показала грудь после операции

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон рассказала подписчикам, как и зачем сделала пластическую операцию на груди. Участница реалити-шоу призналась — впервые она задумалась о хирургическом вмешательстве из-за просьбы мужа. Сразу после сложной процедуры модель первым делом опубликовала в Instagram фото из больничной палаты, пишет Пятый канал.

«Мне казалось, что я проснусь в ужасных отеках, что все будет болеть и неметь. Но ничего такого! Мне неважно, что все скажут по поводу моей новой груди. Меня волнует только мое мнение и мнение моего мужчины», — поделилась знаменитость.

Участница реалити-шоу призналась — впервые она задумалась о хирургическом вмешательстве из-за просьбы мужа ФОТО: Instargam

Розалия Райсон рассказала, что супруг предлагал сделать ей грудь еще год назад, а потом забыл об этой идее. Однако замечание мужа навсегда «засело» в голове участницы «Дома-2».

«Он полюбил меня такой, какая я есть! Но это был мой пунктик — мой любимый меня когда-то об этом попросил, я должна сделать это для него. Теперь у меня красивые упругие мячики», — написала в соцсети модель.