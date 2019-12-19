ИНТЕРВЬЮ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Лидер группы 7Б Иван Демьян хотел искупаться в Балтийском море в шторм, но сын его остановил

Иван Демьян сам является учредителем фонда «Время Добрее» и делает прыжок навстречу всем тем, кто занимается таким плодотворным делом. Влад тоже участвует в благотворительных концертах, как и в составе 7Б, так и со своей группой ViD.

«Пока у тебя есть возможность и здоровье, ты помогаешь. Мы занимаемся хорошими и добрыми делами - вот наша цель, - сказал Иван Демьян.

Артисты не побоялись шторма и пошли гулять к морю. Они кайфуют, гуляя по набережной в Прибалтике и каждый раз там бывают во время посещения Эстонии.

Еще мы во время интервью поговорили об уличных музыкантах, которые очень часто исполняют песни группы 7Б. И завершим приятную беседу новогодними поздравлениями.