Вс, 15.12.2019
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Янис Тимма публично признался в глубоких чувствах к Анне Седоковой

Анна Седокова

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Популярная исполнительница Анна Седокова и ее латвийский возлюбленный Янис Тимма продолжают попадать в заголовки СМИ, пишет Русский TVNET.

На этот раз свое отношение к певице выразил латвийский баскетболист. Янис публично признался в любви к Анне. 

«Ты - человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость», - писала Анна в Instagram. 

Теперь пришла очередь Яниса. 

Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она - моя самая большая опора, мой мотиватор. Главное, что она верит в меня,

- отметил он.

Седокова ответила возлюбленному в комментариях: «Я всегда рядом».

Подписчики поспешили порадоваться за пару, но не обошлось и без хейтеров. 

Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. Сейчас звезда состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.

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