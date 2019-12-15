Янис Тимма публично признался в глубоких чувствах к Анне Седоковой

Популярная исполнительница Анна Седокова и ее латвийский возлюбленный Янис Тимма продолжают попадать в заголовки СМИ, пишет Русский TVNET.
На этот раз свое отношение к певице выразил латвийский баскетболист. Янис публично признался в любви к Анне.
«Ты - человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость», - писала Анна в Instagram.
Теперь пришла очередь Яниса.
Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она - моя самая большая опора, мой мотиватор. Главное, что она верит в меня,
- отметил он.
Седокова ответила возлюбленному в комментариях: «Я всегда рядом».
Подписчики поспешили порадоваться за пару, но не обошлось и без хейтеров.
Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. Сейчас звезда состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.