Гороскоп на 15 декабря: конфликты с Близнецами и перемены у Скорпионов

Лев

Воздерживайтесь от необдуманных поступков и внимательно наблюдайте за всем, что происходит вокруг. От вашего взгляда не должны ускользнуть даже самые мелкие события, поскольку именно они станут основой тенденций, которые будут актуальными в течение долгого времени. Можно прийти к согласию с руководством и деловыми партнерами, решить сразу несколько спорных вопросов, в том числе и финансового характера. Не исключены проблемы в отношениях с близкими, разногласия с любимым человеком. Старайтесь сохранять спокойствие, избегать резких суждений и высказываний – о словах, сказанных в гневе, наверняка придется пожалеть.

Дева

Профессиональные перспективы очень хороши. Можно строить долгосрочные планы, обдумывать дальнейшие действия, выбирать наиболее интересные направления работы. Ваши идеи будут встречены благосклонно, и даже сомнительные, на первый взгляд, проекты удастся реализовать ко всеобщему удовлетворению. Однако полагаться только на удачу не стоит: для того, чтобы достичь больших успехов, придется как следует поработать. Поднимет настроение встреча со старыми друзьями, порадуют известия, полученные от родственников. Романтическое свидание пройдет неплохо, хотя и не совсем так, как вы ожидали. Те, кто начинает в этот день любовные отношения или признается в своих чувствах, не должны удивляться приятным сюрпризам.

Весы

Этот спокойный и приятный день не лишен некоторых трудностей, но способ преодолеть их будет найден своевременно и без больших усилий. Не нужно торопиться в решении профессиональных вопросов, а также в делах, касающихся финансов. Правильно оценить сложившуюся ситуацию помогут советы опытных коллег или руководства, а также старших родственников. На встречах с руководством и влиятельными особами избегайте любых нарушений этикета, не пренебрегайте формальностями. Порадуют события личной жизни, влияние позитивных тенденций будет сильным и постоянным. Можно доверять своей интуиции, а также накопленному опыту, в вопросах любви и брака, начала и развития романтических отношений

Скорпион

Этот день принесет удачу всем, кто занят необычным для себя делом или находится в непривычной, экзотической обстановке. Перемены к лучшему не заставляют себя ждать, от вас же требуются энергичность и упорство в достижении поставленных целей. В подобные дни вам многое по плечу, а потому лень непростительна, а бездействие – постыдно. Не исключены денежные поступления. В личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали. Мужчинам следует занять активную жизненную позицию, дамы же могут позволить себе плыть по течению и наслаждаться подарками судьбы. Вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.

Стрелец