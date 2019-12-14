ВИДЕО ⟩ Девушка впервые за пять лет съела мясо: что с ней произошло

Недавно британка решила провести эксперимент и на протяжении месяца ела только мясо и продукты животного происхождения. Она вела дневник о диете хищника, который опубликовала на своей странице в YouTube-канале.

Паркер каждый день жарила стейки, а также ела лосось, бекон и яйца, чего не позволяла себе раньше. По словам блогерши, после эксперимента у нее стало больше энергии, улучшилось внимание и общее состояние здоровья. До этого она пять лет была веганом. Девушка объяснила своей аудитории, что многие ее друзья-веганы уже перешли на такое питание и отметили улучшение своего состояния.