Пт, 13.12.2019
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

Елка в аэропорту Вильнюса

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Сотрудники аэропорта в Вильнюсе сделали оригинальную елку – при ее изготовлении были использованы запрещенные к провозу в ручной клади вещи. Об этом пишет Русский TVNET.

В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке.

В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны – все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах.

Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право  оставить предметы провожающим.

Однако, если кто-то путешествует в одиночку, то такие вещи придется оставить на контроле в аэропорту.

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