ГАЛЕРЕЯ ⟩ В аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке.

В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны – все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах.

Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право оставить предметы провожающим.