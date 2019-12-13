ГАЛЕРЕЯ ⟩ В аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

Сотрудники аэропорта в Вильнюсе сделали оригинальную елку – при ее изготовлении были использованы запрещенные к провозу в ручной клади вещи. Об этом пишет Русский TVNET.
В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке.
В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны – все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах.
Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право оставить предметы провожающим.
Однако, если кто-то путешествует в одиночку, то такие вещи придется оставить на контроле в аэропорту.