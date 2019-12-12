Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2020 год

Дева

У Дев в начале и в середине года будет много бытовых проблем, решение которых не стоит откладывать на потом. Если их копить, то они начнут негативно сказываться на отношениях с родственниками и второй половинкой. Самый страшный враг в любви для Дев — равнодушие. Не стоит пускать всё на самотек. Если давно хочется завершить токсичные отношения, то не нужно ждать. Если хочется найти любовь, нет смысла сидеть без дела и бояться, что ничего не выйдет. Публичным личностям этого Знака лучше не обращать внимание на слухи.

Весы

Многие неурядицы в любовной сфере смогут решиться сами собой, потому что почти весь год звезды и планеты будут находиться в хорошем положении. Только в конце весны Весов ожидают преграды и трудности, с которыми поможет справиться их доброта и оптимизм. Стоит поменьше общаться с ревнивыми Знаками Зодиака и людьми, которые думают только о себе. Положительно на любовной удаче будет отражаться шопинг.

Скорпион

Скорпионам почаще стоит общаться с ответственными и надежными Знаками Зодиака. С ними же стоит создавать новые отношения и дружбу. Сблизиться с родственниками и любимым человеком представителям этого Знака помогут домашние хлопоты — можно вместе заниматься уборкой, ремонтом. Если почувствуется дефицит внимания со стороны противоположного пола, то причины стоит искать в себе. Возможно, что в 2020 году Скорпионы станут чуть более нервными, поэтому нужно набираться сил и терпения, больше отдыхать.

Стрелец

Начало года — время непредсказуемых и не всегда ожидаемых перемен. Причиной этих проблем в любовной сфере будут окружающие люди. Нужно избегать негативных личностей, но для этого их сначала нужно определить. В этом Стрельцам помогут признаки положительной и отрицательной энергетики человека. Стрельцы станут более харизматичными и притягательными для противоположного пола, поэтому им улыбнется удача в любви. Одинокие представители знака смогут найти вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, смогут насладиться теплом любимого человека.

Козерог

Этот год прекрасно подходит для мимолетных и кратковременных романов, интрижек, флирта. Если захочется чего-то большего, то лучше заранее проверять совместимость в браке, ведь в самом начале отношений порой не видны несостыковки характеров. Любовь, брак, семья и друзья — всё это приобретет особую важность в 2020 году. Фокусироваться на работе лучше только зимой, в конце лета и в начале осени.

Водолей

Водолеям в любви понадобится больше сил, удачи и веры в себя. Эффективные способы укрепления здоровья помогут представителям этого Знака серьезно преуспеть в любви и в делах, а также прекрасно совместить две эти сферы без потери фортуны. В 2020 году можно угнаться за двумя зайцами, но придется выстроить перед собой четкие планы и поставить ясные цели на будущее. Полезно вместе с любимым человеком путешествовать, заниматься домашними делами, работой.

Рыбы