Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2020 год

Василиса Володина — популярная телеведущая и астропсихолог. Ей всегда удается давать самые полезные советы каждому из Знаков Зодиака на любой период. Узнайте, как нужно поступать в том или иной ситуации в 2020 году, чтобы привлечь больше счастья в любви, пишет Esotericblog.ru.
Любовные неудачи сильно сказываются на нашем счастье. Попробуйте избавиться от зависти, злости и обиды уже в начале этого года. Старайтесь также быть более внимательными и чуткими по отношению к близким и ко второй половинке, если хотите, чтобы 2020 год прошел на максимально оптимистичной волне.
Овен
Овны могут оттолкнуть противоположный пол и любовь целом, так как в начале года звезды и планеты попробуют активизировать самые ужасные привычки этих людей. С ними будет трудно найти общий язык, но всё может изменить в лучшую сторону их врожденная доброта. Овны могут расположить окружающих к себе в 2020 году, если постараются стать более отзывчивыми. Ближе к концу года энергетика планет будет неподходящей для выяснения отношений, ссор и конфликтов. По этой причине Овнам лучше держать себя в руках и не проявлять ревность, ведь она убивает любовь.
Телец
У одиноких Тельцов уже в первые дни и недели года на горизонте могут возникнуть очень интересные люди, с которыми можно было бы подружиться, в которых можно влюбиться. Нужно с первых дней окунуться в любовь и дать понять тому, кто нравится, что это не простые отношения. Всем, кто уже в браке или давно влюблен, звезды советуют выйти на тропу честности. Фальшь и ложь могут сыграть негативную роль, из-за чего даже самые крепкие отношения придут в упадок. Также Тельцам могут пригодиться советы для повышения энергетики.
Близнецы
Добиваться желаемых результатов в любви и в других сферах жизни Близнецам мешают негативные установки. От них стоит избавиться как можно раньше. Для этого этим людям нужно почаще говорить себе, что им сопутствует удача. Необходимо поверить в себя и перестать сомневаться. Сомнения могут стать камнем преткновения для представителей этого Знака в любовной сфере, потому что именно уверенность в себе делает их максимально харизматичными и обаятельными. В 2020 году нужно быть собой — веселыми, добрыми и яркими людьми.
Рак
Ракам необходимо проявлять некоторую осторожность в общении с мстительными Знаками Зодиака. Также им самим не стоит таить в себе обиды и вынашивать планы мести. Они забирают силы и время, которые играют определяющую роль в любовных успехах. Звезды и планеты сделают Раков более восприимчивыми, повысят их эмпатию. Это позволит им лучше понимать чувства окружающих, оказывать помощь родственникам и друзьям. 2020 год хорош для романтики, любовных приключений и свадьбы.
Лев
У Львов в 2020 году повысится любовная удача, потому что планеты будут в основном находиться в очень благоприятном положении. Единственное, что может серьезно снизить шансы на успех в этой важной сфере, — стресс и негатив. Повысить энергетический фон и обрести в себе силы для движения вперед Львам помогут специальные физические упражнения. В целом физическая активность будет делать этих людей более привлекательными и живыми. Особое внимание в любви стоит уделять проверке достоверности тех или иных новостей. Не нужно верить сплетням.
Дева
У Дев в начале и в середине года будет много бытовых проблем, решение которых не стоит откладывать на потом. Если их копить, то они начнут негативно сказываться на отношениях с родственниками и второй половинкой. Самый страшный враг в любви для Дев — равнодушие. Не стоит пускать всё на самотек. Если давно хочется завершить токсичные отношения, то не нужно ждать. Если хочется найти любовь, нет смысла сидеть без дела и бояться, что ничего не выйдет. Публичным личностям этого Знака лучше не обращать внимание на слухи.
Весы
Многие неурядицы в любовной сфере смогут решиться сами собой, потому что почти весь год звезды и планеты будут находиться в хорошем положении. Только в конце весны Весов ожидают преграды и трудности, с которыми поможет справиться их доброта и оптимизм. Стоит поменьше общаться с ревнивыми Знаками Зодиака и людьми, которые думают только о себе. Положительно на любовной удаче будет отражаться шопинг.
Скорпион
Скорпионам почаще стоит общаться с ответственными и надежными Знаками Зодиака. С ними же стоит создавать новые отношения и дружбу. Сблизиться с родственниками и любимым человеком представителям этого Знака помогут домашние хлопоты — можно вместе заниматься уборкой, ремонтом. Если почувствуется дефицит внимания со стороны противоположного пола, то причины стоит искать в себе. Возможно, что в 2020 году Скорпионы станут чуть более нервными, поэтому нужно набираться сил и терпения, больше отдыхать.
Стрелец
Начало года — время непредсказуемых и не всегда ожидаемых перемен. Причиной этих проблем в любовной сфере будут окружающие люди. Нужно избегать негативных личностей, но для этого их сначала нужно определить. В этом Стрельцам помогут признаки положительной и отрицательной энергетики человека. Стрельцы станут более харизматичными и притягательными для противоположного пола, поэтому им улыбнется удача в любви. Одинокие представители знака смогут найти вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, смогут насладиться теплом любимого человека.
Козерог
Этот год прекрасно подходит для мимолетных и кратковременных романов, интрижек, флирта. Если захочется чего-то большего, то лучше заранее проверять совместимость в браке, ведь в самом начале отношений порой не видны несостыковки характеров. Любовь, брак, семья и друзья — всё это приобретет особую важность в 2020 году. Фокусироваться на работе лучше только зимой, в конце лета и в начале осени.
Водолей
Водолеям в любви понадобится больше сил, удачи и веры в себя. Эффективные способы укрепления здоровья помогут представителям этого Знака серьезно преуспеть в любви и в делах, а также прекрасно совместить две эти сферы без потери фортуны. В 2020 году можно угнаться за двумя зайцами, но придется выстроить перед собой четкие планы и поставить ясные цели на будущее. Полезно вместе с любимым человеком путешествовать, заниматься домашними делами, работой.
Рыбы
Рыбам можно обратить внимание на семь правил обретения счастья. Звезды и планеты хотят, чтобы в 2020 году представители этого Знака кардинально изменили свою жизнь, причем в лучшую сторону. Очень большую роль в этом будет играть сфера любви. Рыбам стоит проводить больше времени с любимым человеком, с родственниками. Одиноким людям этого Знака нужно больше ходить на свидания и искать спутника жизни. Это идеальное время для создания брака, семьи, длительных отношений.