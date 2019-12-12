ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Новый год в новый дом! Сто очаровательных животных ищут хозяев в Эстонии

В приютах Эстонии сотни животных дожидаются любящих хозяев. Возможно, среди ста домашних любимцев, которых вы найдете в нашей галерее, есть и ваш верный друг! Имя и месторасположение котика или собачки указано в описании снимка.
Контакты приютов:
Приют в Ляэнемаа:
- +372 5238957
- laanemaa@varjupaik.ee
Приют в Пярну:
- +372 5246705
- parnu@varjupaik.ee
Приют в Таллинне:
- +372 5141431
- tallinn@varjupaik.ee
Приют в Валга:
- +372 5299880
- valga@varjupaik.ee
Приют в Вильянди:
- +372 5238626
- viljandi@varjupaik.ee
Приют в Вирумаа:
- +372 53090510
- virumaa@varjupaik.ee
Приют в Выру:
- +372 53404223
- voru@varjupaik.ee
Тартуский приют Tartu Koduta Loomade varjupaik:
- +372 53339272
- tartu@loomadevarjupaik.eu