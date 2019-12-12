Чт, 12.12.2019
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Новый год в новый дом! Сто очаровательных животных ищут хозяев в Эстонии

В приютах Эстонии сотни животных дожидаются любящих хозяев. Возможно, среди ста домашних любимцев, которых вы найдете в нашей галерее, есть и ваш верный друг! Имя и месторасположение котика или собачки указано в описании снимка.

Контакты приютов:

Приют в Ляэнемаа:

Приют в Пярну:

Приют в Таллинне:

Приют в Валга:

Приют в Вильянди:

Приют в Вирумаа:

Приют в Выру:

Тартуский приют Tartu Koduta Loomade varjupaik:

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