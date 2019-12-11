Ср, 11.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В чём фишка? ⟩ «Главное - внешность и деньги!» Рижанин о сексе, женщинах и гонорарах на шоу «Дом-2»

Никита Леви

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

TVNET продолжает рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается в тени. В очередном выпуске программы "В чем фишка?" мы рассказываем об экс-участнике шоу "Дом-2" Никите Леви, пишет Русский TvNet.

Никита Леви – 25-летний рижанин, бывший участник телепроекта "Дом-2" и профессиональный игрок в покер. Кроме этого, он сертифицированный массажист, модель, дипломированный повар и специалист по продажам. Побывав на самой популярной в России телестройке, молодой человек понял, что это "не его место". 

Он рассказал нам: 

  • Что правда, а что вымысел на шоу "Дом-2";
  • Почему он решил покинуть проект;
  • В чем разница между "русским из Латвии" и "русским из России";
  • Почему ему не понравились девушки, живущие на телестройке;
  • В чем фишка проекта "Дом-2".

"Мы все говорим на одном языке, но менталитет у нас разный", "Самое главное - внешность и деньги", "Люди любят насилие", - сказал он нам.

Кроме того, мы попытались выбрать Никите пару из популярных рижских блогерш (Агния Григуле, Лиена Ушакова, Паула Фреймане, Яна Брук, Анна Туранова и Алина Келлер). Узнайте, кого из красавиц выбрал молодой человек. 

Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET! 

Видео: Пятый выпуск программы "В чем фишка?"

НАВЕРХ