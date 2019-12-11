В чём фишка? ⟩ «Главное - внешность и деньги!» Рижанин о сексе, женщинах и гонорарах на шоу «Дом-2»

Никита Леви – 25-летний рижанин, бывший участник телепроекта "Дом-2" и профессиональный игрок в покер. Кроме этого, он сертифицированный массажист, модель, дипломированный повар и специалист по продажам. Побывав на самой популярной в России телестройке, молодой человек понял, что это "не его место".

Он рассказал нам:

Что правда, а что вымысел на шоу "Дом-2";

Почему он решил покинуть проект;

В чем разница между "русским из Латвии" и "русским из России";

Почему ему не понравились девушки, живущие на телестройке;

В чем фишка проекта "Дом-2".

"Мы все говорим на одном языке, но менталитет у нас разный", "Самое главное - внешность и деньги", "Люди любят насилие", - сказал он нам.

Кроме того, мы попытались выбрать Никите пару из популярных рижских блогерш (Агния Григуле, Лиена Ушакова, Паула Фреймане, Яна Брук, Анна Туранова и Алина Келлер). Узнайте, кого из красавиц выбрал молодой человек.

Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET!