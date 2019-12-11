Ср, 11.12.2019
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ВИДЕО 18+ ⟩ Галерея с прошлой вечеринки «Танцевальный Рай» была целомудренной, а видео так горячо, что детям смотреть запрещено!

ФОТО: Скриншот видео Youtube

По многочисленным просьбам в ноябре состоялась очередная вечеринка - «Танцевальный рай special RETRO PARTY»! Видео, как правило, появляется месяц спустя. И вот сегодня пришло время вспомнить, как горячо было 8 ноября! 

Это поистине яркое событие, незабываемое путешествие на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который наполняет паруса космического корабля любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлекает к берегам теплых воспоминаний и истинного удовольствия!

Special Retro Party - это особая музыкальная микс-вечеринка – волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь в море памяти, и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы современной музыки; это 50 процентов лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50 процентов самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп шоу-программа из России радовала гостей, LED-саксофон шоу - Хенри Арукюла – добавил пикантности популярным хитам!

Богемного шика добавили сексуальные танцовщицы гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ! Следующий ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ пройдет в субботу, 11 января, куда мы приглашаем вас в кругу друзей отметить любимый праздник – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД в ночном клубе Hollywood! Не пропусти – будь на месте! 

Забронировать столики можно по телефону: 5024262. Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.

СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ!

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