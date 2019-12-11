ВИДЕО 18+ ⟩ Галерея с прошлой вечеринки «Танцевальный Рай» была целомудренной, а видео так горячо, что детям смотреть запрещено!

Это поистине яркое событие, незабываемое путешествие на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который наполняет паруса космического корабля любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлекает к берегам теплых воспоминаний и истинного удовольствия!

Special Retro Party - это особая музыкальная микс-вечеринка – волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь в море памяти, и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы современной музыки; это 50 процентов лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50 процентов самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп шоу-программа из России радовала гостей, LED-саксофон шоу - Хенри Арукюла – добавил пикантности популярным хитам!

Богемного шика добавили сексуальные танцовщицы гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ! Следующий ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ пройдет в субботу, 11 января, куда мы приглашаем вас в кругу друзей отметить любимый праздник – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД в ночном клубе Hollywood! Не пропусти – будь на месте!

Забронировать столики можно по телефону: 5024262. Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.